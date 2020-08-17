Более 160 россиян вылетели вывозным рейсом из Афин в Москву

Более 160 граждан России вылетели вывозным рейсом из Афин в Москву, сообщило российское посольство в Греции.

«16 августа 2020 г. состоялся вывозной рейс Aegean Airlines по маршруту Афины — Москва. На борту лайнера — 186 пассажиров, из которых 162 гражданина России», — говорится в тексте в Facebook.

Сотрудники посольства оказали гражданам необходимое содействие в прохождении формальных процедур в афинском аэропорту.

В конце июня глава МИД России Сергей Лавров в интервью RT заявил, что за границей остаются не менее 20 тыс. российских граждан, выразивших желание вернуться домой в период пандемии.

Президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев в беседе с газетой «Известия» прокомментировал ситуацию с вывозом организованных туристов из-за рубежа.