Прокуратура начала проверку после жёсткой посадки самолёта в Клину

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку после жёсткой посадки легмоторного самолёта в Клину, сообщает пресс-служба ведомства.

«Проведение проверки поручено Московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. По её результатам при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии соответствующих мер прокурорского реагирования», — говорится в пресс-релизе.

На место происшествия выехал исполняющий обязанности московского зампрокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Кирилл Нищименко.

Уточняется, что пострадавший в результате ЧП пилот госпитализирован.

Ранее сообщалось, что легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку после остановки двигателя при взлёте с частной территории аэродрома в деревне Щёкино городского округа Клин.