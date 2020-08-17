Прокуратура начала проверку после жёсткой посадки самолёта в Клину
- РИА Новости
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«Проведение проверки поручено Московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. По её результатам при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии соответствующих мер прокурорского реагирования», — говорится в пресс-релизе.
На место происшествия выехал исполняющий обязанности московского зампрокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Кирилл Нищименко.
Уточняется, что пострадавший в результате ЧП пилот госпитализирован.
Ранее сообщалось, что легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку после остановки двигателя при взлёте с частной территории аэродрома в деревне Щёкино городского округа Клин.