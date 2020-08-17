Прокуратура начала проверку после жёсткой посадки самолёта в Клину

Короткая ссылка
Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку после жёсткой посадки легмоторного самолёта в Клину, сообщает пресс-служба ведомства.
Прокуратура начала проверку после жёсткой посадки самолёта в Клину
  • РИА Новости
  • © Михаил Фомичев

«Проведение проверки поручено Московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте.  По её результатам при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии соответствующих мер прокурорского реагирования», — говорится в пресс-релизе.

На место происшествия выехал исполняющий обязанности московского зампрокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Кирилл Нищименко.

Уточняется, что пострадавший в результате ЧП пилот госпитализирован.

Ранее сообщалось, что легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку после остановки двигателя при взлёте с частной территории аэродрома в деревне Щёкино городского округа Клин.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить