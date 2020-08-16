В Клину при жёсткой посадке пострадал пилот легкомоторного самолёта

Легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку в подмосковном Клину, пострадал пилот.

«В деревне Щекино городского округа Клин, по предварительной информации, легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку. Погибших в результате инцидента нет, пострадал пилот», — приводит ТАСС слова представителя экстренных служб.

Угрозы жизни пилота нет. Отмечается, что при взлёте с частной территории аэродрома Щекино у самолёта произошла остановка двигателя. Возгорания после жёсткой посадки не было, разрушений на земле также нет.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолёта в Калужской области, в результате которого погиб пилот.