В Клину при жёсткой посадке пострадал пилот легкомоторного самолёта

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Легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку в подмосковном Клину, пострадал пилот.
В Клину при жёсткой посадке пострадал пилот легкомоторного самолёта
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

«В деревне Щекино городского округа Клин, по предварительной информации, легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку. Погибших в результате инцидента нет, пострадал пилот», — приводит ТАСС слова представителя экстренных служб.

Угрозы жизни пилота нет. Отмечается, что при взлёте с частной территории аэродрома Щекино у самолёта произошла остановка двигателя. Возгорания после жёсткой посадки не было, разрушений на земле также нет.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолёта в Калужской области, в результате которого погиб пилот.

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