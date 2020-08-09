СК опубликовал видео крушения самолёта в Калужской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолёта в Калужской области, в результате которого погиб пилот.

«Возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения воздушного судна)», — говорится в сообщении СК.

По предварительным данным, пилот выполнял элемент высшего пилотажа «Бочка», во время которого не справился с управлением и потерпел крушение.

Ранее стало известно, что в Калужской области в результате крушения самолёта погиб пилот, транспортная прокуратура начала проверку по данному факту.