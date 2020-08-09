В Калужской области при крушении легкомоторного самолёта погиб пилот
- РИА Новости
«Сегодня, 9 августа 2020 года, примерно в 14:30 на посадочной площадке Кудиново в Малоярославецком районе Калужской области произошла жёсткая посадка легкомоторного самолёта. На борту воздушного судна находился пилот, который в результате происшествия погиб», — сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.
Ранее сообщалось, что в Можайском районе Московской области совершил жёсткую посадку мотодельтаплан.
В результате произошедшего погибли два человека.