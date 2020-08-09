В Калужской области при крушении легкомоторного самолёта погиб пилот

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В Калужской области в результате крушения самолёта погиб пилот, транспортная прокуратура начала проверку по данному факту.
В Калужской области при крушении легкомоторного самолёта погиб пилот
  • РИА Новости

«Сегодня, 9 августа 2020 года, примерно в 14:30 на посадочной площадке Кудиново в Малоярославецком районе Калужской области произошла жёсткая посадка легкомоторного самолёта. На борту воздушного судна находился пилот, который в результате происшествия погиб», — сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.

Ранее сообщалось, что в Можайском районе Московской области совершил жёсткую посадку мотодельтаплан.

В результате произошедшего погибли два человека.

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