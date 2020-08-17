В Орловской области возбудили дело после ДТП с пятерыми погибшими

МВД Орловской области возбудило уголовное дело по факту столкновения трёх легковых автомобилей на 320-м км автодороги М-2 «Крым», в результате которого погибли пять человек и один госпитализирован.

«По факту ДТП следователем МО МВД России «Мценский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК России («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц»), — говорится в сообщении пресс-службы регионального главка МВД России во «ВКонтакте».

По предварительным данным, водитель Toyota Corolla не справился с управлением и столкнулся с Renault Symbol, а затем с Mazda.

На месте аварии погибли водители Toyota Corolla и Renault Symbol, а также трое пассажиров. Ещё одна пассажирка Renault Symbol доставлена в больницу. Водителю и пассажирам Mazda была оказана помощь на месте.

Ранее сообщалось, что в Орловской области в результате столкновения автомобилей Renault Symbol, Mazda и Toyota Corolla погибли пять человек.