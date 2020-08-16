В Орловской области в ДТП погибли пять человек

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В Орловской области пять человек погибли в результате столкновения трёх легковых автомобилей. Об этом информирует пресс-служба МЧС России.
В Орловской области в ДТП погибли пять человек
  • РИА Новости

По данным МЧС, авария произошла на 320-м км автодороги М-2 «Крым» в Мценском районе.

«В результате столкновения автомобилей Renault Symbol, Mazda и Toyota Corolla погибли пять человек (детей среди них нет), одна пострадавшая доставлена в Мценскую ЦРБ», — цитирует РИА Новости ведомство.

На месте аварии организовали реверсивное одностороннее движение.

Ранее три человека погибли в ДТП в Омской области.

В конце июня URA.RU сообщило о ДТП на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, в результате которого погибла семья из трёх человек.

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