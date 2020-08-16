Почти 10 тысяч российских военных выздоровели после COVID-19

Минобороны России сообщило, что количество российских военнослужащих, выздоровевших после заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, увеличилось до 9981.

«За прошедшие сутки в Вооруженных силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровело 53 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах России (нарастающим итогом) увеличилась до 9981», — приводит РИА Новости сообщение Минобороны.

Отмечается, что в настоящее время COVID-19 болеют 889 военнослужащих, 74 курсанта и слушателя высших военных учебных заведений, 136 гражданских служащих.

Накануне сообщалось, что за сутки 48 российских военных вылечились от коронавируса.