В Дагестане задержаны пятеро планировавших нападения на силовиков

В Дагестане задержаны пятеро подростков в возрасте от 15 до 17 лет, которые планировали нападения на силовиков.

«В воскресенье в ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий управления ФСБ по республике Дагестан, МВД по Дагестану и Росгвардии по региону в Махачкале установлены пять членов вооруженной группы из числа жителей республики, которые доставлены в полицию», — приводит РИА Новости сообщение регионального УФСБ.

Отмечается, что молодые люди «вынашивали намерения совершить серию вооруженных нападений на сотрудников правоохранительных органов в Махачкале, Хасавюрте и Дербенте».

По данным УФСБ по республике, возраст участников группы от 15 до 17 лет. У них изъято холодное оружие и камуфляж.

Ранее сообщалось о задержании пятерых участников террористической ячейки в колонии в Калмыкии.