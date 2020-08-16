В Дагестане задержаны пятеро планировавших нападения на силовиков

Короткая ссылка
В Дагестане задержаны пятеро подростков в возрасте от 15 до 17 лет, которые планировали нападения на силовиков.

«В воскресенье в ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий управления ФСБ по республике Дагестан, МВД по Дагестану и Росгвардии по региону в Махачкале установлены пять членов вооруженной группы из числа жителей республики, которые доставлены в полицию», — приводит РИА Новости сообщение регионального УФСБ.

Отмечается, что молодые люди «вынашивали намерения совершить серию вооруженных нападений на сотрудников правоохранительных органов в Махачкале, Хасавюрте и Дербенте».

По данным УФСБ по республике, возраст участников группы от 15 до 17 лет. У них изъято холодное оружие и камуфляж.

Ранее сообщалось о задержании  пятерых участников террористической ячейки в колонии в Калмыкии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить