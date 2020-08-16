Российский истребитель поднялся в воздух из-за самолёта ВМС Италии

Короткая ссылка
Российский истребитель Су-27СМ поднялся в небо для сопровождения самолёта ВМС Италии, который приближался к российской границе над нейтральными водами Чёрного моря. 
Российский истребитель поднялся в воздух из-за самолёта ВМС Италии
  • РИА Новости

«Для опознания и отождествления цели в воздух был поднят истребитель Су-27СМ из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа», — приводит Интерфакс сообщение Национального центра управления обороной России.

Отмечается, что экипаж истребителя приблизился на безопасное расстояние к объекту и идентифицировал его как самолёт базовой патрульной авиации «Атлантик» ВМС Италии.

После разворота итальянского самолёта от границ России Су-27СМ вернулся на аэродром базирования.

Накануне российский Су-27 поднялся в воздух из-за самолёта США над Чёрным морем.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить