Российский истребитель поднялся в воздух из-за самолёта ВМС Италии
- РИА Новости
«Для опознания и отождествления цели в воздух был поднят истребитель Су-27СМ из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа», — приводит Интерфакс сообщение Национального центра управления обороной России.
Отмечается, что экипаж истребителя приблизился на безопасное расстояние к объекту и идентифицировал его как самолёт базовой патрульной авиации «Атлантик» ВМС Италии.
После разворота итальянского самолёта от границ России Су-27СМ вернулся на аэродром базирования.
Накануне российский Су-27 поднялся в воздух из-за самолёта США над Чёрным морем.