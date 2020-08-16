В Петербурге автомобиль сбил инспектора ГИБДД

В Санкт-Петербурге мужчина, который находился в состоянии наркотического опьянения, совершил наезд на сотрудника ГИБДД и протащил его примерно 700 м, зажав руку стеклом.

Об этом сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«В Санкт-Петербурге при оформлении нарушения пострадал инспектор ГИБДД. Злоумышленник, совершивший наезд на полицейского, задержан», — указано в тексте.

Отмечается, что полицейские проверяли документы мужчины, когда тот завёл двигатель автомобиля и совершил наезд на одного из правоохранителей.

Состояние пострадавшего инспектора оценивается как удовлетворительное.

Злоумышленник скрылся с места происшествия.

29 июня в ДТП с автобусом на Ленинском проспекте Санкт-Петербурга пострадали три человека.