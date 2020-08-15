Путин поощрил медиков почётными грамотами

Российский лидер Владимир Путин подписал распоряжение о поощрении ряда российских медиков и медицинских специалистов за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на соответствующее распоряжение, опубликованное на сайте правовой информации.

Так, почётных грамот удостоились главврач станции переливания крови в Калининградской области Нина Кабанчук, главврач городской больницы №3 в Калининграде Руслан Кабисов и начальник отдела Министерства здравоохранения Калининградской области Лидия Окорокова.

Также была объявлена благодарность российского лидера коллективу городской Ивано-Матрёнинской детской клинической больницы в Иркутской области и 19 сотрудникам московских медицинских учреждений.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что подписано постановление правительства об особом порядке исчисления пенсионного стажа для медработников, борющихся с коронавирусом.