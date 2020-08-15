Путин поощрил медиков почётными грамотами

Короткая ссылка
Российский лидер Владимир Путин подписал распоряжение о поощрении ряда российских медиков и медицинских специалистов за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.
Путин поощрил медиков почётными грамотами
  • АГН «Москва»
  • © Андрей Никеричев

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на соответствующее распоряжение, опубликованное на сайте правовой информации.

Так, почётных грамот удостоились главврач станции переливания крови в Калининградской области Нина Кабанчук, главврач городской больницы №3 в Калининграде Руслан Кабисов и начальник отдела Министерства здравоохранения Калининградской области Лидия Окорокова.

Также была объявлена благодарность российского лидера коллективу городской Ивано-Матрёнинской детской клинической больницы в Иркутской области и 19 сотрудникам московских медицинских учреждений.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что подписано постановление правительства об особом порядке исчисления пенсионного стажа для медработников, борющихся с коронавирусом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить