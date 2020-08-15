Патриарх Кирилл призвал к мирному разрешению протестов в Белоруссии

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал к мирному разрешению протестов в Белоруссии, а также выразил уверенность, что Белорусская православная церковь внесёт вклад в примирение.
Патриарх Кирилл призвал к мирному разрешению протестов в Белоруссии
  • РИА Новости

«Святейший Патриарх в эти дни молится о скорейшем прекращении общественного противостояния в Республике Беларусь, установлении мира и доверия, исцелении всех пострадавших», — написал в Telegram председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

По его словам, патриарх надеется, что «власть и все здоровые общественные силы» вступят в диалог для преодоления «возникшего напряжения».

Ранее митрополит Минский и Заславский Павел, патриарший экзарх всея Беларуси, обратился к белорусскому президенту Александру Лукашенко с призывом остановить насилие.

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