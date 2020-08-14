Глава Белорусской православной церкви обратился к Лукашенко

Митрополит Минский и Заславский Павел, патриарший экзарх всея Беларуси обратился к белорусскому президенту Александру Лукашенко с призывом остановить насилие.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя синодального информационного отдела Белорусской православной церкви (БПЦ) протоиерея Сергия Лепина.

«Он обратился с таким призывом к белорусским властям, к президенту Александру Григорьевичу Лукашенко», — заявил Лепин.

По словам священнослужителя, предстоятель БПЦ считает важным, чтобы и «в сердце каждого человека воцарился мир».

«Давайте сделаем всё возможное, чтобы мир воцарился на нашей благословенной белорусской земле. Я призываю всех к сдержанности и мудрости», — приводит БЕЛТА слова митрополита Павла.

Ранее Лукашенко опроверг сообщения о своём отъезде из Белоруссии.