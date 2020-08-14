Глава Белорусской православной церкви обратился к Лукашенко
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя синодального информационного отдела Белорусской православной церкви (БПЦ) протоиерея Сергия Лепина.
«Он обратился с таким призывом к белорусским властям, к президенту Александру Григорьевичу Лукашенко», — заявил Лепин.
По словам священнослужителя, предстоятель БПЦ считает важным, чтобы и «в сердце каждого человека воцарился мир».
«Давайте сделаем всё возможное, чтобы мир воцарился на нашей благословенной белорусской земле. Я призываю всех к сдержанности и мудрости», — приводит БЕЛТА слова митрополита Павла.
Ранее Лукашенко опроверг сообщения о своём отъезде из Белоруссии.