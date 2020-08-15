В ЯНАО продлили режим самоизоляции до 31 августа

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В Ямало-Ненецком автономном округе продлили до конца августа режим обязательной самоизоляции, введённый из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
В ЯНАО продлили режим самоизоляции до 31 августа
  • Reuters

Об этом информирует пресс-служба аппарата губернатора региона.

Отмечается, что соответствующий документ подписал глава ЯНАО Дмитрий Артюхов.

«Режим самоизоляции, действующий в округе в связи с распространением коронавирусной инфекции, продлевается до конца месяца — по 31 августа включительно», — цитирует сообщение ТАСС.

При этом с 16 августа в округе возобновятся работа учреждений культуры и приём граждан в органах соцзащиты по предварительной записи.

Ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщил, что заболел коронавирусом.

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