В ЯНАО продлили режим самоизоляции до 31 августа
- Reuters
Об этом информирует пресс-служба аппарата губернатора региона.
Отмечается, что соответствующий документ подписал глава ЯНАО Дмитрий Артюхов.
«Режим самоизоляции, действующий в округе в связи с распространением коронавирусной инфекции, продлевается до конца месяца — по 31 августа включительно», — цитирует сообщение ТАСС.
При этом с 16 августа в округе возобновятся работа учреждений культуры и приём граждан в органах соцзащиты по предварительной записи.
Ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщил, что заболел коронавирусом.