В ЯНАО продлили режим самоизоляции до 31 августа

В Ямало-Ненецком автономном округе продлили до конца августа режим обязательной самоизоляции, введённый из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом информирует пресс-служба аппарата губернатора региона.

Отмечается, что соответствующий документ подписал глава ЯНАО Дмитрий Артюхов.

«Режим самоизоляции, действующий в округе в связи с распространением коронавирусной инфекции, продлевается до конца месяца — по 31 августа включительно», — цитирует сообщение ТАСС.

При этом с 16 августа в округе возобновятся работа учреждений культуры и приём граждан в органах соцзащиты по предварительной записи.

Ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщил, что заболел коронавирусом.