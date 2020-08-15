Мэр Сочи оценил ситуацию с туристами на курорте

Сочи с момента снятия ограничительных мер принял около 1,5 млн туристов. Как заявил мэр города Алексей Копайгородский, на данный момент загрузка мест отдыха превышает 95%.

«С момента снятия ограничений турпоток на нашем курорте составил около 1,5 млн человек, в том числе более 1 млн гостей в организованном секторе. Сегодня загрузка наших здравниц, отелей и частных гостиниц в среднем 96%», — приводит РИА Новости его слова.

Копайгородский уточнил, что загрузка в пансионате «Бургас», санаториях «Октябрьский» и «Радуга» и некоторых других объектах превышает 100%.

Ранее НСН сообщала, что Сочи попал в топ-5 самых популярных у россиян курортов в августе.