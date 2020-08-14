Адвокат дала советы по борьбе с телефонными мошенниками

Короткая ссылка
Адвокат, председатель коллегии адвокатов «Сулим и партнёры» Ольга Сулим дала советы по борьбе с телефонными мошенниками.
Адвокат дала советы по борьбе с телефонными мошенниками
  • Pixabay

«Звонящий просит гражданина сообщить данные банковской карты якобы для восстановления доступа, блокирования или разблокирования, перечисления денежных средств. После того как потерпевшее лицо сообщает данные банковской карты, с неё пропадают денежные средства», — заявила она в беседе с ФАН.

По её словам, ещё один вариант — звонки от якобы социальных служб, каких-либо компаний с извещениями о выплате пособий, выигрышей в лотерею.

Юрист советует никогда не передавать информацию о своих банковских картах и вкладах.

Как отметила Сулим, аналогично обстоит дело и со звонками от имени родственников или друзей, якобы попавших в беду.

«Если вам поступил такой звонок, то первым делом перезвоните этим родственникам или друзьям. Уточните информацию и только затем переводите денежные средства, удостоверившись, что они дойдут до адресата и они реально ему нужны, а он просил вас их перевести», — рекомендует адвокат.

Она уточнила, что если человек перевёл средства сам или сообщил неизвестным лицам данные своих карт и вкладов, то в большинстве случаев вернуть деньги не удастся.

Ранее руководитель аналитического центра Zecurion, занимающегося кибербезопасностью, Владимир Ульянов в беседе с НСН прокомментировал идею разработки технологии цифрового отпечатка звонка для борьбы с телефонными мошенниками.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить