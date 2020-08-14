Адвокат дала советы по борьбе с телефонными мошенниками

Адвокат, председатель коллегии адвокатов «Сулим и партнёры» Ольга Сулим дала советы по борьбе с телефонными мошенниками.

«Звонящий просит гражданина сообщить данные банковской карты якобы для восстановления доступа, блокирования или разблокирования, перечисления денежных средств. После того как потерпевшее лицо сообщает данные банковской карты, с неё пропадают денежные средства», — заявила она в беседе с ФАН.

По её словам, ещё один вариант — звонки от якобы социальных служб, каких-либо компаний с извещениями о выплате пособий, выигрышей в лотерею.

Юрист советует никогда не передавать информацию о своих банковских картах и вкладах.

Как отметила Сулим, аналогично обстоит дело и со звонками от имени родственников или друзей, якобы попавших в беду.

«Если вам поступил такой звонок, то первым делом перезвоните этим родственникам или друзьям. Уточните информацию и только затем переводите денежные средства, удостоверившись, что они дойдут до адресата и они реально ему нужны, а он просил вас их перевести», — рекомендует адвокат.

Она уточнила, что если человек перевёл средства сам или сообщил неизвестным лицам данные своих карт и вкладов, то в большинстве случаев вернуть деньги не удастся.

Ранее руководитель аналитического центра Zecurion, занимающегося кибербезопасностью, Владимир Ульянов в беседе с НСН прокомментировал идею разработки технологии цифрового отпечатка звонка для борьбы с телефонными мошенниками.