В Подмосковье рассказали о ситуации с туристическим сезоном

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Вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова рассказала о ситуации с туристическим сезоном.
В Подмосковье рассказали о ситуации с туристическим сезоном
  • Pixabay

Об этом сообщает телеканал «360».

Как отметила Виртуозова, поток не только восстановился, но и вырос, причём приоритетные направления — на 20—50% по сравнению с 2019 годом.

«Есть и внутренние туристы, наши жители, которые едут в другие муниципалитеты. Но главный источник турпотока, конечно, Москва. А ещё соседние регионы: Тула, Рязань, Калуга. И они к нам едут, и мы к ним», — заявила вице-губернатор.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова в беседе с НСН прокомментировала программу кешбэка за туры по стране.

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