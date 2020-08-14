Психолог дала рекомендации по возвращению на работу из декрета

Психолог Юлия Осмачкина дала рекомендации по возвращению на работу из декретного отпуска.

«Мамы, первый шаг к тому, чтобы перестать тревожиться при выходе на работу после декрета, — вспомните, что у вас была другая жизнь. Жизнь до вашего ребёнка. Вспомните, что вы любили делать, как одеваться, куда ходить, с кем общаться. Вы женщина. Это в первую очередь. А потом уже мама», — заявила она в беседе с ФАН.

По её словам, ребёнку нужна социализация и есть много способов помочь ему справиться с этапом разлуки. Например, можно взять в детсад любимую игрушку.

Как отметила Осмачкина, выход на работу необходим не только женщине, но и всей семье.

«Мы не говорим о случаях, если мама в принципе не хочет работать, но нужно это делать. Здесь другие механизмы», — добавила она.

Ранее НТВ сообщало, что в Роскачестве дали рекомендации тем, кто работает за компьютером.