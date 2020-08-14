Автоюрист прокомментировал идею ужесточить наказание за совершение повторного мелкого хулиганства

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Автоюрист Дмитрий Славнов прокомментировал идею ужесточить наказание за совершение повторного мелкого хулиганства.
Автоюрист прокомментировал идею ужесточить наказание за совершение повторного мелкого хулиганства
  • РИА Новости

«Повышение штрафов — это не панацея. Если мы сейчас будем повышать штрафы и лишать водительских прав, не факт, что все будут белые и пушистые», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, в 99,9% случаев люди адекватные. Как считает эксперт, лучше прорабатывать инциденты локально.

Ранее стало известно, что в Госдуме началась подготовка законопроекта, предусматривающего увеличение штрафов за совершение повторного мелкого хулиганства и расширение перечня наказаний для злостных нарушителей.

Главный редактор журнала «Автоброкер» Виталий Архиреев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» напомнил об изменениях, вступающих в силу осенью.

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