МИД объяснил инициативу о платном содействии россиянам за границей

Инициатива МИД России о содействии россиянам за границей в возвращении на родину на возмездной основе касается постановления №370, которое регулирует частные индивидуальные случаи. В случае масштабных чрезвычайных ситуаций, в том числе имевших место в марте и апреле после прекращения международного авиасообщения из-за пандемии, действует постановление №433, пояснил консульский департамент.

«Не удосужившись вникнуть в суть вопроса, отдельные журналисты поспешно делают вывод о том, что выделявшаяся застрявшим из-за пандемии за пределами России россиянам матпомощь будет впредь выдаваться возмездно», — говорится в сообщении в Facebook.

В департаменте отметили, что постановление №370, в которое предлагается внести изменения, было издано 31 мая 2010 года и касается тех случаев, когда находящиеся за границей граждане в условиях действующего регулярного сообщения с Россией не могут вернуться на родину из-за отсутствия средств для покупки обратного билета.

В этом случае для них может быть куплен билет или оплачена гостиница.

«Передача денег в наличной/безналичной форме гражданину не происходит. Поэтому смешивать этот механизм помощи с выделением матпособий в рамках постановления №433 абсолютно неверно», — пояснили в МИД.

В то же время там уточнили, что в действующей редакции постановления №370 предусмотрено оказание такой помощи только в случаях, когда зафиксирована угроза жизни гражданина.

«Возникает вопрос: зачем доводить ситуацию до того, когда жизни российского гражданина будет уже что-то угрожать? Не проще ли помочь ему приобрести билет для того, чтобы он спокойно мог вернуться на Родину?» — говорится в комментарии ведомства.

При этом подобная практика возмездной помощи гражданам существует и в других странах, добавили в МИД.

В министерстве подчеркнули, что масштабные чрезвычайные ситуации на фоне пандемии «требуют, безусловно, совсем других механизмов поддержки сограждан, которые оказались не в состоянии вернуться в Россию».

Ранее в МИД России предложили гарантировать возвращение на родину из-за границы всем россиянам, но при условии возврата расходов в бюджет.