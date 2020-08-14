В МИД России предложили сделать платной эвакуацию из-за рубежа

МИД России предлагает сделать платным возвращение граждан из-за рубежа, оказавшихся в кризисной ситуации. Соответствующий проект постановления правительства, как пишет газета «Ведомости», ведомство подготовило и опубликовало для общественного обсуждения.

Действующее законодательство гарантирует в исключительных случаях безвозмездную помощь в возвращении на родину граждан, которые оказались за рубежом в ситуации, угрожающей их жизни.

По заявлению ведомства, часто затруднительно понять, представляет ли та или иная ситуация угрозу жизни гражданина, что нередко ведёт к отказам в предоставлении помощи.

«При этом категоричность при определении критериев оказания материальной помощи обусловлена не в последнюю очередь безвозмездностью её оказания», — приводится текст документа.

Как отмечается, вместо безвозмездного возвращения в страну в случае угрозы жизни МИД предлагает гарантировать возврат всем россиянам, но при условии возврата расходов в бюджет.

Предполагается, что на возврат суммы в рублях (она будет заранее указана в акте о фактическом предоставлении помощи) будет даваться три месяца.

Документ, подтверждающий оплату, необходимо будет отправить в ведомство по почте.

Если за это время гражданин не оплатит свою эвакуацию из-за границы, будет запущена процедура принудительного исполнения обязательств.

«Учитывая, что по возвращении в Россию гражданин будет обязан возместить государству понесённые расходы, решение о целесообразности обращения за ней будет приниматься самим гражданином, то есть помощь фактически будет предоставляться в заявительном порядке, а не только при наличии угрозы жизни», — поясняют авторы проекта.

В Ассоциации юристов России (АЮР) изданию объяснили, что подобные изменения направлены на пресечение использования бюджетных средств недобросовестными гражданами.

В ассоциации предложили доработать проект, предусмотрев два варианта получения материальной помощи — возмездный и безвозмездный.

При этом необходимо сохранить понятие исключительных случаев при возникновении непосредственной угрозы жизни.

В начале июля МИД призвал несколько тысяч россиян, ранее оказавшихся в других государствах из-за ситуации с коронавирусом и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.