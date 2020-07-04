МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства

Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.

Как передаёт РИА Новости, сообщения с уведомлениями были направлены в личные кабинеты граждан на портале Госуслуг, а также на их электронную почту.

«По информации МИД России, ввиду неисполнения обязательств по информированию о своём возвращении в Россию, вам были излишне перечислены бюджетные средства в сумме...», — указано в уведомлении.

Также в сообщении содержится просьба в течение пяти рабочих дней с момента получения уведомления вернуть полученную сумму в доход бюджета.

Как рассказали в Минкомсвязи, курирующем портал Госуслуг, рассылка была организована по просьбе МИД России для нескольких тысяч россиян на основе данных, предоставленных внешнеполитическим ведомством.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в беседе с ФАН сообщила, что с середины марта в Россию вернулись около 260 тыс. человек.