Захарова рассказала о работе по возвращению россиян на родину
- РИА Новости
В беседе с ФАН она сообщила, что с середины марта в целом вернулись около 260 тыс. человек.
«Причём цифра, как вы понимаете, меняется в большую сторону — люди прилетают каждый день», — уточнила она.
Как отметила Захарова, на первом этапе россияне возвращались и самостоятельно, и вывозными рейсами, и чартерными, а на втором — по утверждённому алгоритму, который предполагал совместную работу нескольких ведомств под эгидой Оперативного штаба по недопущению распространения и завоза новой коронавирусной инфекции.
«За два с половиной месяца его работы на родину на наших вывозных бортах вернулось более 33 тыс. человек. Ещё около 5 тыс. прилетели рейсами зарубежных авиаперевозчиков, но тоже при содействии российской стороны», — сказала официальный представитель МИД.
Захарова добавила, что работа продолжается.
«Исходя из тех обстоятельств, которые появляются», — заключила она.
Ранее сообщалось, что вывозные рейсы в Россию из четырёх стран запланированы на понедельник, 22 июня.