Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала о работе по возвращению россиян на родину.

В беседе с ФАН она сообщила, что с середины марта в целом вернулись около 260 тыс. человек.

«Причём цифра, как вы понимаете, меняется в большую сторону — люди прилетают каждый день», — уточнила она.

Как отметила Захарова, на первом этапе россияне возвращались и самостоятельно, и вывозными рейсами, и чартерными, а на втором — по утверждённому алгоритму, который предполагал совместную работу нескольких ведомств под эгидой Оперативного штаба по недопущению распространения и завоза новой коронавирусной инфекции.

«За два с половиной месяца его работы на родину на наших вывозных бортах вернулось более 33 тыс. человек. Ещё около 5 тыс. прилетели рейсами зарубежных авиаперевозчиков, но тоже при содействии российской стороны», — сказала официальный представитель МИД.

Захарова добавила, что работа продолжается.

«Исходя из тех обстоятельств, которые появляются», — заключила она.

Ранее сообщалось, что вывозные рейсы в Россию из четырёх стран запланированы на понедельник, 22 июня.