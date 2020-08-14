В РСТ прокомментировали ситуацию с вывозом организованных туристов из-за рубежа

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Президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев прокомментировал ситуацию с вывозом организованных туристов из-за рубежа.
В РСТ прокомментировали ситуацию с вывозом организованных туристов из-за рубежа
  • Pixabay

«Туристы, которые воспользовались услугами турфирм, туристы, которые выезжали через турбизнес, были эвакуированы в первую очередь. На сегодняшний день ни одного организованного туриста в принципе за границей не осталось», — цитирует эксперта газета «Известия».

Он уточнил, что за рубежом остались только те, кто бронирует туры самостоятельно.

Как пояснил Игнатьев, эта ситуация не в компетенции организованного турбизнеса, поэтому самостоятельными путешественниками занимается государство.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с НСН рассказала, вернут ли средства за тур в случае введения новых ограничительных мер.

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