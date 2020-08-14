Эксперт оценил влияние дистанционного обучения на результаты ЕГЭ

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Научный руководитель московского Центра педагогического мастерства, руководитель федеральной группы разработчиков Единого государственного экзамена по математике Иван Ященко оценил влияние дистанционного обучения на результаты ЕГЭ.
Эксперт оценил влияние дистанционного обучения на результаты ЕГЭ
  • РИА Новости

«Конечно, ребятам было тяжело сдавать ЕГЭ в этом году: экзамен — это и так стресс, а тут ещё переносы сроков, отсутствие возможности пообщаться с учителями и друзьями. Но мы видим и серьёзные положительные изменения», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По словам Ященко, статистика демонстрирует меньший разброс результатов между регионами, выросло количество высокобалльников там, где раньше их почти не было.

Как отметил эксперт, многие школьники смогли воспользоваться новыми возможностями и подготовиться к экзаменам даже лучше, чем в обычной ситуации.

Ранее начальник управления организации и проведения Государственной итоговой аттестации Рособрнауки Игорь Круглинский в беседе с kp.ru оценил идею оставить ЕГЭ только для поступающих в вузы.

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