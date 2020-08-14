В Красноярске завершили расследование дела о незаконном производстве алкоголя

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В Красноярске завершили предварительное расследование уголовного дела о незаконном производстве, хранении и сбыте алкогольной продукции. Оно передано в суд.
В Красноярске завершили расследование дела о незаконном производстве алкоголя
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Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

«Предварительно установлено, что за организацией процесса стояли четверо граждан. Двое из них осуществляли общее руководство, двое других отвечали за технический процесс изготовления напитков и их сбыт», — заявила она.

Наёмные сотрудники не были осведомлены о противоправной деятельности работодателей.

Во время обысков на складах нашли более 24 тыс. л спиртосодержащей жидкости, а также пустые бутылки и оборудование.

Ранее URA.RU сообщал, что в Челябинской области вынесли приговор по делу о незаконном производстве алкоголя на законсервированном заводе.

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