В Челябинской области вынесли приговор по делу о незаконном производстве алкоголя на законсервированном заводе

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В Челябинской области вынесли приговор в отношении трёх женщин, обвинявшихся в незаконном производстве алкоголя на законсервированном ликёро-водочном заводе.
В Челябинской области вынесли приговор по делу о незаконном производстве алкоголя на законсервированном заводе
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Верхнеуральский районный суд.

Обвиняемые должны заплатить штраф. Они также приговорены к четырём годам лишения свободы условно.

С ноября 2017 года по март 2018 года завод произвёл более 40 тыс. бутылок водки на сумму свыше 7,1 млн рублей. Производство ещё 90 тыс. бутылок на 18,5 млн рублей пресекла полиция.

«Суд учёл недоведение преступного умысла до конца, частичное согласие с предъявленным обвинением, раскаяние в содеянном в указанной части, явку с повинной (одной из подсудимых), пенсионный возраст, состояние здоровья, наличие иждивенцев, благотворительную помощь, добровольное возмещение материального ущерба, причинённого преступлением», — заявили в суде.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области таможенники изъяли 38 т контрафактного алкоголя.

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