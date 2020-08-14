В Приморье рассказали о реабилитации пациентов после COVID-19

В Приморье прокомментировали ситуацию с реабилитацией в медучреждениях края пациентов после COVID-19.

Комплексные программы восстановления пациентов, перенёсших коронавирусную инфекцию в средней или тяжёлой форме, действуют в поликлинике №1 Владивостока, реабилитационном отделении медцентра ДВФУ и детской туберкулёзной больницы, Владивостокского клинико-диагностическом центре (ВКДЦ).

«Пациенты, перенёсшие COVID-19 средней и тяжёлой степеней тяжести с поражением лёгочной ткани, нуждаются в мероприятиях, восстанавливающих их здоровье. Для данной категории пациентов необходимы иммунореабилитационные мероприятия с целью не только восстановления физиологических процессов в лёгочной ткани, но и коррекции работы иммунной системы. Потому что на фоне перенесённой инфекции возможны проявления иммуносупрессии, которые в дальнейшем могут привести к более частым заболеваниям вирусной и бактериальной инфекциями», — цитирует ИА PrimaMedia заведующую городским аллерго-респираторным центром ВКДЦ Татьяну Ситдикову.

Пройти курс восстановления может любой житель Приморского края, переболевший коронавирусной инфекцией в средней и тяжёлой формах и имеющий полис ОМС.

Ранее врач-эпидемиолог Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Тимур Пестерев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил эффективность плазмы в борьбе с коронавирусом.