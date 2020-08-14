Мишустин поручил Минэнерго внести проект по энерготарифам в ДФО

Российский премьер Михаил Мишустин поручил Минэнерго России внести до 1 сентября на рассмотрение правительства законопроект по энерготарифам в Дальневосточном федеральном округе, передаёт РИА Новости.

«Что касается бизнеса, то есть предложение продлить сниженные тарифы на электроэнергию до 2028 года. Но при этом вводим и дополнительные механизмы, которые позволят лучше и точнее учесть интересы потребителей. Неизменными энерготарифы останутся для малого и среднего бизнеса. Для потребителей, которые работают в ТОРах и Свободном порте Владивосток, а также в других территориях, перечень которых, соответственно, позже будет утверждать правительство России», — заявил Мишустин в ходе совещания, посвящённого развитию электроэнергетики Дальнего Востока.

Говоря об «остальных» потребителях он отметил, что «для них в законе предусмотрены сроки, в течение которых тарифы на электроэнергию будут постепенно доведены до уровня экономически обоснованного», — отметил премьер.

По его словам, соответствующий законопроект подготовлен,

«Здесь я попросил Минэнерго до 1 сентября, соответственно, внести его на рассмотрение в правительство», — добавил он.

В 2017 году для Якутии, Чукотки, Камчатского края, Магаданской и Сахалинской областей в 2017 году был введён механизм выравнивания тарифов на электроэнергию со среднероссийскими.

Соответствующий механизм действует до конца 2020 года и касается всех потребителей, кроме населения, тарифы для которого всегда ниже.

Ранее Мишустин в ходе рабочей поездки в Камчатский край посетил Рыболовецкий колхоз им. В.И.Ленина, где ознакомился с новыми рыболовецкими судами и осмотрел современный рыбоперерабатывающий завод, который планируется запустить в сентябре.