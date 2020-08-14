Мишустин сообщил о росте спроса на электроэнергию на Дальнем Востоке

Российский премьер Михаил Мишустин в ходе совещания, посвящённого развитию электроэнергетики Дальнего Востока, сообщил об увеличении спроса на электроэнергию на Дальнем Востоке.

«Если в прошлом году энергопотребление в России хоть ненамного, но снижалось, примерно на 1,3%, то на Дальнем Востоке спрос на электроэнергию только увеличивается, это более чем 2,7%», — цитирует РИА Новости Мишустина.

Он отметил необходимость «обновлять и объекты генерации, и магистральные сети, развивать переработку газа, вкладываясь в создание крупных комплексов, как тот, который планируется создать в Амурской области».

Он заявил, что «нужно это делать, конечно, с учётом современных реалий и современных технологий».

Также Мишустин оценил уровень газификации на Камчатке.