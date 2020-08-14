Мишустин оценил уровень газификации на Камчатке

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Российский премьер Михаил Мишустин в ходе совещания, посвящённого развитию электроэнергетики Дальнего Востока, оценил уровень газификации на Камчатке.

Как сообщает РИА Новости, Мишустин отметил, что «несмотря на колоссальные запасы природного газа, две трети теплоэлектростанций на Дальнем Востоке до сих пор работают на угле».

Премьер заявил, что «уровень газификации здесь заметно ниже даже здесь, на Камчатке, где в принципе он наиболее близок к среднероссийским показателям».

Ранее Мишустин в ходе рабочей поездки в Камчатский край посетил Рыболовецкий колхоз им. В.И.Ленина, где ознакомился с новыми рыболовецкими судами и осмотрел современный рыбоперерабатывающий завод, который планируется запустить в сентябре.

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