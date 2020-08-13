Власти Оренбургской области обсудили сотрудничество со Сбербанком в сфере цифровых сервисов
- РИА Новости
Об этом сообщает RIA56.
В частности, стороны подвели итоги пилотного проекта по размещению информационных систем правительства региона в облаке компании SberCloud (входит в экосистему Сбербанка).
«Мы рады, что областное правительство активно внедряет искусственный интеллект и другие перспективные технологии в свою деятельность», — заявил Ведяхин.
Со своей стороны Паслер отметил, что за последний год их сотрудничество значительно расширилось, причём за счёт освоения новых направлений — консалтинга и IТ.
Ранее «Взгляд» сообщал, что участники конкурса «Лидеры России» получили приглашения на работу в Сбербанке.