Власти Оренбургской области обсудили сотрудничество со Сбербанком в сфере цифровых сервисов

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Губернатор Оренбургской области Денис Паслер и первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин обсудили сотрудничество в сфере цифровых сервисов.
Власти Оренбургской области обсудили сотрудничество со Сбербанком в сфере цифровых сервисов
  • РИА Новости

Об этом сообщает RIA56.

В частности, стороны подвели итоги пилотного проекта по размещению информационных систем правительства региона в облаке компании SberCloud (входит в экосистему Сбербанка).

«Мы рады, что областное правительство активно внедряет искусственный интеллект и другие перспективные технологии в свою деятельность», — заявил Ведяхин.

Со своей стороны Паслер отметил, что за последний год их сотрудничество значительно расширилось, причём за счёт освоения новых направлений — консалтинга и IТ.

Ранее «Взгляд» сообщал, что участники конкурса «Лидеры России» получили приглашения на работу в Сбербанке.

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