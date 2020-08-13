Минтруд предложил установить прожиточный минимум в 11 468 рублей

Минтруд России предлагает установить прожиточный минимум за II квартал 2020 года на уровне 11 468 рублей на душу населения. Об этом говорится в тексте проекта документа, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Установить… величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за II квартал 2020 года на душу населения 11 468 рублей, для трудоспособного населения — 12 392 рубля, пенсионеров — 9422 рубля, ‎детей — 11 423 рубля», — приводит ТАСС текст документа.

В январе в Минтруде заявляли, что прожиточный минимум в стране вырос на 3,9% за IV квартал 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Как передавал progorod43, в Кировской области установили прожиточный минимум за II квартал 2020 года.