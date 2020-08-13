Эксперт рассказала, как можно снизить размер коммунальных платежей

Исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ контроль» Светлана Разворотнева рассказала, как можно снизить размер коммунальных платежей.

Об этом сообщает ФАН.

«Основная часть переплаты происходит не в связи со стоимостью тарифов, а в связи с объёмом потребления услуг. В нашей стране тарифы на коммунальные услуги ниже, чем в Германии и Франции, но платим больше — за ремонт и прочие расходы, потому что не экономим», — заявила эксперт в эфире медиацентра «Патриот».

По её словам, для снижения платежей можно сократить объёмы потребления услуг — тепла или электроэнергии, которые не требуются. Например, датчики движения позволят экономить свет в комнатах.

«Только установка регулирующей аппаратуры потребления тепла в доме позволяет сэкономить до 30%», — посоветовала Разворотнева.

Со своей стороны, заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев дал рекомендации жителям Санкт-Петербурга, чтобы те не переплачивали за капремонт в домах культурного наследия. Об этом сообщает Nation News.

В частности, считает он, собственники должны научиться экономить тепло и газ, внедрять умные технологии.

Второй составляющей он назвал организацию.

«Естественно, если мы вырабатываем тепло, сжигая мазут, очевидно, что это будет дороже. По прикидкам экспертов, порядка 25% ресурсов можно сэкономить. Это громадные цифры», — отметил Качкаев.

Ранее в Петербурге рассказали о подготовке к отопительному сезону.