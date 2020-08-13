В Крыму обезвредили 44 боеприпаса времён Великой Отечественной войны за сутки

Сотрудники отделения пиротехнических работ спецотряда ГУ МЧС России по Республике Крым обезвредили 44 боеприпаса времён Великой Отечественной войны за сутки.

Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Основную часть боеприпасов нашли на открытой местности у посёлков Ленинского района. Среди них — авиационная осколочная бомба массой 10 кг, фугасная авиабомба массой 50 кг, 29 десятикилограммовых авиабомб.

Ещё 12 снарядов обнаружено в акватории в районе села Юркино.

«Взрывоопасные предметы извлечены, транспортированы и уничтожены на специальном полигоне», — отметили в ведомстве.

Работы проведены с соблюдением всех мер безопасности.

Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что на территории крепости Керчь за год обезвредили 5,6 тыс. снарядов.