В Крыму обезвредили 44 боеприпаса времён Великой Отечественной войны за сутки

Короткая ссылка
Сотрудники отделения пиротехнических работ спецотряда ГУ МЧС России по Республике Крым обезвредили 44 боеприпаса времён Великой Отечественной войны за сутки.
В Крыму обезвредили 44 боеприпаса времён Великой Отечественной войны за сутки
  • © 82.mchs.gov.ru

Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Основную часть боеприпасов нашли на открытой местности у посёлков Ленинского района. Среди них — авиационная осколочная бомба массой 10 кг, фугасная авиабомба массой 50 кг, 29 десятикилограммовых авиабомб.

Ещё 12 снарядов обнаружено в акватории в районе села Юркино.

«Взрывоопасные предметы извлечены, транспортированы и уничтожены на специальном полигоне», — отметили в ведомстве.

Работы проведены с соблюдением всех мер безопасности.

Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что на территории крепости Керчь за год обезвредили 5,6 тыс. снарядов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить