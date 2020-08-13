В Крыму обезвредили 44 боеприпаса времён Великой Отечественной войны за сутки
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Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Основную часть боеприпасов нашли на открытой местности у посёлков Ленинского района. Среди них — авиационная осколочная бомба массой 10 кг, фугасная авиабомба массой 50 кг, 29 десятикилограммовых авиабомб.
Ещё 12 снарядов обнаружено в акватории в районе села Юркино.
«Взрывоопасные предметы извлечены, транспортированы и уничтожены на специальном полигоне», — отметили в ведомстве.
Работы проведены с соблюдением всех мер безопасности.
Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что на территории крепости Керчь за год обезвредили 5,6 тыс. снарядов.