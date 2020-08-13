Учебный самолёт Л-39 потерпел аварию в Краснодарском крае, экипаж из двух человек катапультировался. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.

«При выполнении планового учебно-тренировочного полёта в Краснодарском крае потерпел аварию учебный самолёт Л-39 учебной авиационной базы», — говорится в сообщении.

Как отмечается, экипаж из двух человек катапультировался, лётчики не пострадали.

По заявлению ведомства, самолёт упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет. В настоящее время выясняется причина аварии.

В марте в Краснодарском крае упал учебно-тренировочный самолёт Л-39, в результате чего погиб пилот.

Как заявляли в Минобороны, лётчик отводил самолёт от ближайшего населённого пункта.