Учебный самолёт Л-39 потерпел аварию в Краснодарском крае

Короткая ссылка
Учебный самолёт Л-39 потерпел аварию в Краснодарском крае, экипаж из двух человек катапультировался. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.
Учебный самолёт Л-39 потерпел аварию в Краснодарском крае
  • © РИА Новости/Аврора

«При выполнении планового учебно-тренировочного полёта в Краснодарском крае потерпел аварию учебный самолёт Л-39 учебной авиационной базы», — говорится в сообщении.

Как отмечается, экипаж из двух человек катапультировался, лётчики не пострадали.

По заявлению ведомства, самолёт упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет. В настоящее время выясняется причина аварии.

В марте в Краснодарском крае упал учебно-тренировочный самолёт Л-39, в результате чего погиб пилот.

Как заявляли в Минобороны, лётчик отводил самолёт от ближайшего населённого пункта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить