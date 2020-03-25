В Минобороны рассказали подробности крушения самолёта на Кубани

В Минобороны России сообщили, что после падения L-39 под Краснодаром разрушений на земле нет, лётчик отводил самолёт от ближайшего населённого пункта.

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РИА Новости

«Специалистами поисково-спасательной службы в качестве наиболее вероятной рассматривается версия, что лётчик отводил падающий самолёт от ближайшего населённого пункта», — приводит РИА Новости сообщение Минобороны. Отмечается, что пилот применил систему катапультирования, но высоты не хватило для её штатной работы. Учебно-боевой самолёт пилотировал курсант 4-го курса Краснодарского высшего военного авиационного училища лётчиков. Он погиб. Ранее в экстренных службах сообщили, что в результате падения учебно-тренировочного самолёта L-39 в Краснодарском крае погиб пилот.