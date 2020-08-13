В пермских вузах рассказали о подготовке к учебному году

Короткая ссылка
В пермских вузах рассказали о подготовке к новому учебному году.
В пермских вузах рассказали о подготовке к учебному году
  • © РИА Новости / Евгений Одиноков

Об этом сообщает URA.RU.

Как заявила ректор Пермского государственного медуниверситета Ирина Корюкина, учёба будет организована в очном формате.

«Но мы готовы и к дистанту», — отметила она.

В Пермском педагогическом вузе тоже планируют начать учебный год в очном формате.

«Будет сокращено количество групп в аудиториях, чтобы студенты сидели по одному за партой», — сообщил пресс-секретарь ПГГПУ Филипп Катаев.

Пермский филиал НИУ «Высшая школа экономики» намерен отказаться от дистанционного обучения.

«Учебный год начнётся в очном формате. Всем студентам будут выданы средства индивидуальной защиты, в общественных местах вуза будут установлены санитайзеры», — сказала начальник отдела по связям с общественностью Екатерина Анфёрова.

Ранее, как сообщала НСН, председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко прокомментировала ситуацию с началом учебного года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить