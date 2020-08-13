В пермских вузах рассказали о подготовке к учебному году

В пермских вузах рассказали о подготовке к новому учебному году.

Об этом сообщает URA.RU.

Как заявила ректор Пермского государственного медуниверситета Ирина Корюкина, учёба будет организована в очном формате.

«Но мы готовы и к дистанту», — отметила она.

В Пермском педагогическом вузе тоже планируют начать учебный год в очном формате.

«Будет сокращено количество групп в аудиториях, чтобы студенты сидели по одному за партой», — сообщил пресс-секретарь ПГГПУ Филипп Катаев.

Пермский филиал НИУ «Высшая школа экономики» намерен отказаться от дистанционного обучения.

«Учебный год начнётся в очном формате. Всем студентам будут выданы средства индивидуальной защиты, в общественных местах вуза будут установлены санитайзеры», — сказала начальник отдела по связям с общественностью Екатерина Анфёрова.

Ранее, как сообщала НСН, председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко прокомментировала ситуацию с началом учебного года.