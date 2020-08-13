В ПА ОБСЕ призвали немедленно освободить задержанных в Белоруссии

Президент Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) Георгий Церетели призвал власти Белоруссии немедленно освободить всех задержанных участников акций протестов.

«Я призываю власти обеспечить соблюдение... прав и свобод, а также немедленное освобождение тех, кто был незаконно задержан в последнее время», — приводит ТАСС слова Церетели.

Президент Парламентской ассамблеи также отметил, что репрессии и травля политических оппонентов неприемлемы и нарушают принципы ОБСЕ.

По его словам, в качестве действующего государства ОБСЕ Белоруссия добровольно согласилась признать гражданские права на мирные собрания, свободу волеизъявления, свободу от незаконного ареста или задержания, а также на эффективные меры правозащиты.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва обеспокоена ситуацией в Белоруссии после президентских выборов.