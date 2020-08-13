Захарова выразила обеспокоенность ситуацией в Белоруссии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва обеспокоена ситуацией в Белоруссии после президентских выборов.

«Мы внимательно следим за событиями, которые происходят в последние дни в Белоруссии. Мы обеспокоены поступающей информацией о связанных с нарушением порядка инцидентах на улицах ряда белорусских городов, которые имели место после состоявшихся президентских выборов», — сказала она.

Также она отметила, что Россия заинтересована в стабилизации ситуации в Белоруссии.

«Со своей стороны призываем все стороны к сдержанности и проявлению благоразумия. Подтверждаем заинтересованность в устойчивой внутриполитической ситуации в Белоруссии. Рассчитываем, что в скором времени обстановка в стране нормализуется и вернётся в спокойное русло», — сказала она.

Массовые акции протеста продолжаются в Белоруссии после президентских выборов, которые состоялись в республике 9 августа.

RT ведёт прямую трансляцию брифинга Захаровой.