Прокуратура отчиталась о результатах проверки по факту гибели подростка во время похода в Калининградской области

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Прокуратура Калининградской области отчиталась о результатах проверки по факту гибели подростка во время похода на Балтийскую косу.
Прокуратура отчиталась о результатах проверки по факту гибели подростка во время похода в Калининградской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на надзорное ведомство.

Установлено, что педагог Калининградского морского лицея с привлечением тренеров-педагогов Калининградского морского рыбопромышленного колледжа и других лиц организовал сплав на трёх маломерных судах и размещение палаточного лагеря.

Всего участвовали семь взрослых, 12 учащихся 7-го класса и восемь выпускников 9-го. В ночь на 28 июля 2020 года один несовершеннолетний погиб.

Из материалов проверки следует, что в нарушение закона использовались суда, не зарегистрированные в ГИМС. У лиц, управлявших ими, отсутствовали соответствующие права. Они привлечены к административной ответственности.

Кроме того, сотрудник колледжа самовольно, без уведомления руководства и собственника данного имущества спустил на воду суда и использовал их в своих целях для похода. Само мероприятие не входило в план воспитательной работы, а организаторы не проинформировали МЧС о маршрутах.

Зафиксированы и другие нарушения.

«По требованию прокуратуры педагог, принимавший участие в походе, уволен, а сотрудник, не обеспечивший необходимый контроль над подчинёнными работниками, привлечён к дисциплинарной ответственности в виде выговора», — сообщили в ведомстве.

По факту гибели подростка заведено уголовное дело.

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