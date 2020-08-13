Эксперт оценил перспективы рынка труда в условиях пандемии

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Карьерный консультант, директор по управлению персоналом Ильгиз Валинуров оценил перспективы рынка труда в условиях пандемии.
Эксперт оценил перспективы рынка труда в условиях пандемии
  • РИА Новости

В беседе с «Вечерней Москвой» он отметил, что многие компании научились работать дистанционно, поэтому даже в случае второй волны COVID-19 сокращения в минимальной степени затронут офисных сотрудников.

«Те, кто задействован в ретейле, например, администраторы магазинов или продавцы непродовольственного сегмента, могут потерять работу. Но при этом все предприниматели понимают, что любые карантинные меры носят временный характер, поэтому тоже не особо охотно будут лишать людей работы», — прогнозирует Валинуров.

Как считает эксперт, сотрудники из регионов, чья работа связана с интеллектуальным трудом, из-за перехода большинства компаний на удалёнку получили возможность работать в столичных и зарубежных организациях.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко в беседе с НСН оценила ситуацию с удалённой работой в Москве.

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