Атомный подводный крейсер «Омск» вернулся на Камчатку из дальнего похода

Атомный подводный крейсер «Омск» вернулся на Камчатку после дальнего похода.

Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.

Экипаж встретили замминистра обороны России Андрей Картаполов, глава региона Владимир Солодов, родственники и друзья военнослужащих.

Картаполов от имени главы Минобороны Сергея Шойгу поздравил подводников с выполнением задач и пожелал им дальнейших успехов в боевой подготовке.

Ранее интернет-газета «Новый Севастополь» сообщала, что артиллерийские подразделения армейского корпуса Черноморского флота провели боевые стрельбы из ракетных систем залпового огня на межвидовом полигоне Опук в Крыму.