Атомный подводный крейсер «Омск» вернулся на Камчатку из дальнего похода
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- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.
Экипаж встретили замминистра обороны России Андрей Картаполов, глава региона Владимир Солодов, родственники и друзья военнослужащих.
Картаполов от имени главы Минобороны Сергея Шойгу поздравил подводников с выполнением задач и пожелал им дальнейших успехов в боевой подготовке.
Ранее интернет-газета «Новый Севастополь» сообщала, что артиллерийские подразделения армейского корпуса Черноморского флота провели боевые стрельбы из ракетных систем залпового огня на межвидовом полигоне Опук в Крыму.