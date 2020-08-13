Атомный подводный крейсер «Омск» вернулся на Камчатку из дальнего похода

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Атомный подводный крейсер «Омск» вернулся на Камчатку после дальнего похода.
Атомный подводный крейсер «Омск» вернулся на Камчатку из дальнего похода
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.

Экипаж встретили замминистра обороны России Андрей Картаполов, глава региона Владимир Солодов, родственники и друзья военнослужащих.

Картаполов от имени главы Минобороны Сергея Шойгу поздравил подводников с выполнением задач и пожелал им дальнейших успехов в боевой подготовке.

Ранее интернет-газета «Новый Севастополь» сообщала, что артиллерийские подразделения армейского корпуса Черноморского флота провели боевые стрельбы из ракетных систем залпового огня на межвидовом полигоне Опук в Крыму.

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