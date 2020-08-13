В Тюменской области нашли мёртвым одного из двух пропавших мальчиков

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Пресс-служба СК по Тюменской области сообщила об обнаружении мёртвым одного из двух пропавших в регионе мальчиков.
В Тюменской области нашли мёртвым одного из двух пропавших мальчиков
  • © РИА Новости / Евгений Одиноков

«13 августа в дневное время в реке Тобол недалеко от села Ярково обнаружено тело ребёнка с признаками утопления», — говорится на сайте ведомства.

По данному факту следователями была начата процессуальная проверка.

Согласно предварительной информации, 11 августа двое братьев пяти и семи лет с другими детьми гуляли по воде вдоль берега реки Тобол возле села Ярково. Младший из мальчиков зашёл глубже и стал тонуть, а старший брат попытался его спасти. В итоге оба ребёнка скрылись под водой. 

Уточняется, что спасатели продолжают поиски второго ребёнка.

Ранее сообщалось, что следователи и спасатели вторые сутки ищут двух пропавших мальчиков в Тюменской области.

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