В Тюменской области спасатели вторые сутки ищут двух мальчиков
- РИА Новости
Об этом РИА Новости сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
«Проводится проверка. Сотрудники МЧС и водолазы ищут их (детей) в реке», — сказали агентству.
Как сообщили в правительстве области, ранее пропали два мальчика пяти и семи лет, 11 августа дети не вернулись домой с прогулки на велосипедах.
«Их вещи нашли в двух километрах от села на берегу реки Тобол. В районе пропажи ребят второй день работают водолазы», — отметили там.
Ранее в Подмосковье возбудили дело после пропажи десятилетнего мальчика, страдающего рядом заболеваний.
Позже было обнаружено тело ребёнка.