В Тюменской области спасатели вторые сутки ищут двух мальчиков

Следователи и спасатели вторые сутки ищут двух пропавших мальчиков в Тюменской области. Дети пропали после прогулки в селе Ярково.

Об этом РИА Новости сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

«Проводится проверка. Сотрудники МЧС и водолазы ищут их (детей) в реке», — сказали агентству.

Как сообщили в правительстве области, ранее пропали два мальчика пяти и семи лет, 11 августа дети не вернулись домой с прогулки на велосипедах.

«Их вещи нашли в двух километрах от села на берегу реки Тобол. В районе пропажи ребят второй день работают водолазы», — отметили там.

Ранее в Подмосковье возбудили дело после пропажи десятилетнего мальчика, страдающего рядом заболеваний.

Позже было обнаружено тело ребёнка.