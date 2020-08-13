В Тюменской области спасатели вторые сутки ищут двух мальчиков

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Следователи и спасатели вторые сутки ищут двух пропавших мальчиков в Тюменской области. Дети пропали после прогулки в селе Ярково.
В Тюменской области спасатели вторые сутки ищут двух мальчиков
  • РИА Новости

Об этом РИА Новости сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

«Проводится проверка. Сотрудники МЧС и водолазы ищут их (детей) в реке», — сказали агентству.

Как сообщили в правительстве области, ранее пропали два мальчика пяти и семи лет, 11 августа дети не вернулись домой с прогулки на велосипедах.

«Их вещи нашли в двух километрах от села на берегу реки Тобол. В районе пропажи ребят второй день работают водолазы», — отметили там.

Ранее в Подмосковье возбудили дело после пропажи десятилетнего мальчика, страдающего рядом заболеваний.

Позже было обнаружено тело ребёнка.

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