В Подмосковье возбудили дело после пропажи 10-летнего мальчика

В Волоколамском городском округе возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения 10-летнего мальчика, страдающего различными заболеваниями. Об этом сообщили в подмосковном главке Следственного комитета России.

«Уголовное дело возбуждено для активизации поисковых мероприятий и максимально возможного использования всех ресурсов, сил и средств с целью установления следственным путём всех обстоятельств безвестного исчезновения пропавшего ребёнка», — говорится в пресс-релизе.

По данным следствия, 2 августа мальчик «самостоятельно вышел из квартиры, расположенной в с. Осташево Волоколамского городского округа и ушёл в неизвестном направлении».

В середине июля в Сахалинской области в лесном массиве обнаружили тело восьмилетней девочки «с признаками насильственной смерти». Девочка пропала 6 июля. Она отправилась к своим подругам в город Долинск.