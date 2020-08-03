В Подмосковье возбудили дело после пропажи 10-летнего мальчика
- РИА Новости
«Уголовное дело возбуждено для активизации поисковых мероприятий и максимально возможного использования всех ресурсов, сил и средств с целью установления следственным путём всех обстоятельств безвестного исчезновения пропавшего ребёнка», — говорится в пресс-релизе.
По данным следствия, 2 августа мальчик «самостоятельно вышел из квартиры, расположенной в с. Осташево Волоколамского городского округа и ушёл в неизвестном направлении».
В середине июля в Сахалинской области в лесном массиве обнаружили тело восьмилетней девочки «с признаками насильственной смерти». Девочка пропала 6 июля. Она отправилась к своим подругам в город Долинск.