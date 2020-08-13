В Татарстане суд повторно оправдал отца по статье о насилии над дочкой

Бугульминский городской суд в результате нового рассмотрения дела жителя Бугульмы, обвинённого в насилии над полуторагодовалой дочерью и оправданного судом, вновь оправдал его по статье о насильственных действиях сексуального характера.

Как сообщает «Реальное время», мужчину признали виновным лишь в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью.

27-летнему жителю Бугульмы назначено наказание в виде восьми месяцев исправительных работ с удержанием 10% из заработка.

От отбывания наказания он освобождён ввиду зачёта срока нахождения под стражей и домашним арестом.

Государственное обвинение с судебным решением не согласно и намерено обжаловать его в апелляционном порядке.

Ранее гособвинение просило суд назначить подсудимому 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Инцидент произошёл 27 октября прошлого года, когда мужчина присматривал за тремя детьми, пока его жена была на работе. Около 23:00 он позвонил супруге и сообщил, что у младшей дочери началось кровотечение, девочку госпитализировали с травмами половых органов. После проверки в отношении мужчины возбудили уголовное дело. Сам он вины не признавал и утверждал, что случайно травмировал дочь во время смены подгузника.

Подробнее — в материале RT.