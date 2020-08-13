В Удмуртии рассказали о плановой вакцинации
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- РИА Новости
«Вакцинация — самая эффективная мера профилактики гриппа. Прививка защищает от тяжёлых осложнений со стороны лёгких и сердечно-сосудистой системы», — цитирует izh.kp.ru представителя республиканского управления Роспотребнадзора.
До конца августа 2020 года в Удмуртию поступит первая партия вакцины от гриппа. В сезоне 2020—2021 поставить прививки планируют более 900 тыс. жителей республики, в том числе более 250 тыс. детей.
Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с Newinform рассказал, как подготовить организм к вакцинации.