В Удмуртии рассказали о плановой вакцинации

В Удмуртии прокомментировали ситуацию с плановой вакцинацией.

«Вакцинация — самая эффективная мера профилактики гриппа. Прививка защищает от тяжёлых осложнений со стороны лёгких и сердечно-сосудистой системы», — цитирует izh.kp.ru представителя республиканского управления Роспотребнадзора.

До конца августа 2020 года в Удмуртию поступит первая партия вакцины от гриппа. В сезоне 2020—2021 поставить прививки планируют более 900 тыс. жителей республики, в том числе более 250 тыс. детей.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с Newinform рассказал, как подготовить организм к вакцинации.