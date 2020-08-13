В России за сутки зафиксировали 5057 случаев коронавируса
- РИА Новости
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«За последние сутки в России подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 5057 в 83 регионах, в том числе выявлено активно — 1331 (26,3%) без клинических проявлений», — отмечается в заявлении.
Накануне в России зарегистрировали 5102 случая COVID-19.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в России было проведено более 31,5 млн тестов на коронавирус.
В конце июня доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с URA.RU оценил вероятность второй волны COVID-19.