В России за сутки зафиксировали 5057 случаев коронавируса

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RT
В России за сутки выявили 5057 случаев коронавирусной инфекции. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 — 907 758. Об этом информирует оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с вирусом.
В России за сутки зафиксировали 5057 случаев коронавируса
  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

«За последние сутки в России подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 5057 в 83 регионах, в том числе выявлено активно — 1331 (26,3%) без клинических проявлений», — отмечается в заявлении.

Накануне в России зарегистрировали 5102 случая COVID-19.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в России было проведено более 31,5 млн тестов на коронавирус.

В конце июня доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с URA.RU оценил вероятность второй волны COVID-19.

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